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Haberler Yaşam Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:58

Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

ATV ekranlarında yayınlanan Destan çekildiği yer diziyi izleyen kitle tarafından merak ediliyor. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Dizinin eski döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kurulduğu ve obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildiği biliniyor. Peki Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV'nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

3.bölüm bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Ebru Şahin gibi ünlü oyuncuları barındıran tarihi konulu yapımda aksiyon, macera hız kesmeden devam ediyor. Peki Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV'nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.

Platoda, 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

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Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

8. YÜZYILDA ORTA ASYA'DA YAŞANAN OLAYLAR

720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi

721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı

744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması

745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları

750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması

751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharebesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması

762: Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı

765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi

766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları

789-795 Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme

Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV’nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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