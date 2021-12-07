ATV ekranlarında yayınlanan Destan çekildiği yer diziyi izleyen kitle tarafından merak ediliyor. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde yer aldığı dizide bu hafta Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Dizinin eski döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kurulduğu ve obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildiği biliniyor. Peki Destan nerede çekiliyor, çekildiği yer nerede? ATV'nin fenomen dizisi Destan çekim yerleri neresi?