Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: BAKTERİLER VE KÜF KOKUSU

Sürekli su ve deterjanla temas eden çamaşır makineleri, zamanla tambur arkasında, lastik körüklerinde ve deterjan çekmecesinin iç kısımlarında ciddi bir bakteri yuvasına dönüşür. Özellikle düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalar bu mikroorganizmaların ölmesini engeller ve çamaşırlarınızın yıkandıktan hemen sonra bile kötü kokmasına neden olur. İşte tam bu noktada devreye, ağız içindeki milyarlarca bakteriyi saniyeler içinde yok etmek üzere tasarlanmış olan ağız gargarası giriyor.