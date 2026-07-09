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Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:18

Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

Her evde bulunan bu sıradan ürün, çamaşır makinenizin ömrünü uzatıp çamaşırlarınızdaki gizli tehlikeyi yok ediyor. Deterjan gözüne sadece bir kapak eklediğinizde ne olacağını öğrendikten sonra, bir daha asla eski yöntemleri kullanmak istemeyeceksiniz! İşte temizlik dünyasında ezber bozan o gizli formül...

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Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

Çoğu zaman pahalı kimyasallara veya özel makine temizleyicilerine sarılırız. Ancak banyonuzdaki ecza dolabında duran ve sadece ağız bakımı için kullanıldığını sandığınız o sıvı, aslında temizliğin en büyük sırrı çıktı. Çamaşır makinenizin deterjan gözüne sadece tek bir kapak dökerek elde edeceğiniz sonuçlara inanamayacaksınız.

Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: BAKTERİLER VE KÜF KOKUSU

Sürekli su ve deterjanla temas eden çamaşır makineleri, zamanla tambur arkasında, lastik körüklerinde ve deterjan çekmecesinin iç kısımlarında ciddi bir bakteri yuvasına dönüşür. Özellikle düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalar bu mikroorganizmaların ölmesini engeller ve çamaşırlarınızın yıkandıktan hemen sonra bile kötü kokmasına neden olur. İşte tam bu noktada devreye, ağız içindeki milyarlarca bakteriyi saniyeler içinde yok etmek üzere tasarlanmış olan ağız gargarası giriyor.

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Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

PEKİ, ÇAMAŞIR MAKİNESİNE AĞIZ GARGARASI DÖKÜNCE NE OLUYOR?

Ağız gargaralarının içeriğinde bulunan güçlü antiseptik bileşenler ve alkol, makinenizin içinde biriken ve kötü kokulara sebep olan mantar, küf ve bakterileri kökten kazır. Makinenizin deterjan gözüne (veya doğrudan tamburun içine) yarım çay bardağı kadar ağız gargarası ekleyip makineyi boş bir şekilde kısa programda çalıştırdığınızda;

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Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

Kötü Kokular Anında Yok Olur: Lastiklerin arasında biriken nem kokusu yerini ferahlığa bırakır.

Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

Dezenfeksiyon Sağlar: Makinenin iç mekanizması, boruları ve tamburu mikroplardan tamamen arınır.

Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

Kireç ve Kalıntıları Yumuşatır: İçindeki aktif maddeler sayesinde deterjan kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur.

Deterjan gözüne 1 kapak dökün, sonucuna inanamayacaksınız! Kimse bu amaçla kullanıldığını bilmiyor

NASIL UYGULANIR?

Bu ezber bozan yöntemi uygulamak oldukça basit. Çamaşır makinenizi tamamen boşaltın. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine ya da doğrudan tamburun içerisine yarım çay bardağı (yaklaşık 1-2 kapak) ağız gargarası dökün. Makinenizi 60 derece veya daha yüksek bir sıcaklıkta, kısa/hızlı yıkama programında çalıştırın. Program bittiğinde kapağı açtığınızda makinenizin adeta fabrikadan yeni çıkmış gibi tertemiz koktuğunu ve parladığını göreceksiniz. Bu yöntemi ayda bir kez tekrarlayarak makinenizin ömrünü uzatabilir ve çamaşırlarınızın her daim hijyenik kalmasını sağlayabilirsiniz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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