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Haberler Yaşam Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:22

Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Adana'da sıcak saatler yaşandı… Bir arsada buluşan şüpheliler Cengizhan E. (37), Musab E. (27) ve İ.Y. (17), deterjan paketine sakladıkları 13 ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Cengizhan E. sorgusunda, "Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum" ifadelerini kullandı…

DHA
Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı. Olay Adana Seyhan'da yaşandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir arsada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.

Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Ekipler, arsadaki barakanın yanında bekleyen Cengizhan E., Musab E. ve İ.Y.'yi takibe aldı. Polis, şüphelilerin içinde tabancaların bulunduğu toz deterjan paketini çıkarmasıyla operasyonu başlattı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Deterjan paketinin içinde 13 ruhsatsız tabanca ve şarjör el geçirildi.

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Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Emniyete götürülen şüphelilerden İ.Y.'nin 'yağma', 'tehdit' ve 'şantaj yapma' suçlarından 3 kaydı bulunduğunu tespit etti. Musab E.'nin ise 24 Eylül 2022'de Sakarya Mahallesi'nde evleri gözetleme iddiası üzerine çıkan, Emrah Yüceer'in bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Kavgada bıçak kullanmadığını öne süren Musab E.'nin, önceki yıl denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!

Şüpheli Cengizhan E. sorgusunda, tabancaların kendine ait olduğunu belirtip, "Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum" dedi.

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