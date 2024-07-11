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Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
11:22
Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı!
Adana'da sıcak saatler yaşandı… Bir arsada buluşan şüpheliler Cengizhan E. (37), Musab E. (27) ve İ.Y. (17), deterjan paketine sakladıkları 13 ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Cengizhan E. sorgusunda, "Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum" ifadelerini kullandı…