Deterjan paketinden 13 silah çıktı: Sözleri ekipleri bile şaşırttı. Olay Adana Seyhan'da yaşandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir arsada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı.