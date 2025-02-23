Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler için yeni kurallar getirdi. Buna göre, belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ders ve sınavlara katılamayacak, akademik başarı belgeleri alamayacak. Öğrenim hakkı devam eden öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında okula dönebilecekken, hakkı bulunmayanlar açık öğretime yönlendirilecek. İşte devamsızlık ve diğer konularla ilgili yapılan değişiklikler…