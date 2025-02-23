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Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:54
Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık kurallarında önemli güncellemeler hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, devamsızlık süresini aşan öğrenciler artık derslere devam edemeyecek ve sınavlara giremeyecek. Ayrıca, teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri de alamayacaklar. Peki, yeni yönetmelikle birlikte devamsızlıkla ilgili hangi kurallar değişti? İşte detaylar…