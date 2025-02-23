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Haberler Yaşam Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:54

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık kurallarında önemli güncellemeler hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, devamsızlık süresini aşan öğrenciler artık derslere devam edemeyecek ve sınavlara giremeyecek. Ayrıca, teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri de alamayacaklar. Peki, yeni yönetmelikle birlikte devamsızlıkla ilgili hangi kurallar değişti? İşte detaylar…

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler için yeni kurallar getirdi. Buna göre, belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ders ve sınavlara katılamayacak, akademik başarı belgeleri alamayacak. Öğrenim hakkı devam eden öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında okula dönebilecekken, hakkı bulunmayanlar açık öğretime yönlendirilecek. İşte devamsızlık ve diğer konularla ilgili yapılan değişiklikler…

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeler, devamsızlıkla ilgili yeni kurallar ve öğretmenlerin görevlerine ilişkin güncellemeler yapıldı.

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Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme süreci yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Değerlendirme Komisyonu", "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Teklif Komisyonu" ve "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Bakanlık Tespit Komisyonu" oluşturulacak. Bu komisyonlar, ilgili okulların adaylık süreçlerini inceleyerek değerlendirecek ve uygun görülen okullar, Bakanlık onayına sunulacak.

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

Bünyesinde ortaokul bulunan, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ortaokul kısmına öğrenci alımı, yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre yapılabilecek. Ayrıca, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli başarıyı gösteremeyen okullar, bu kapsamdan çıkarılabilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler dikkat! Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı!

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI

Yönetmelikle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenmesine ilişkin de düzenlemeler getirildi.

Sektöre entegre okullara, 9. ve 10. sınıflarını farklı okullarda tamamlayan öğrenciler, 11. sınıftan itibaren nakil yoluyla geçiş yapabilecek.

Öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla Milli Eğitim Akademisinde eğitim almaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca, okullarda yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülerek başarı durumları analiz edilecek.

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