Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi (MERS) belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası'nda deve gribi tehlikesi!

DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Deve gribi belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrıları, yüksek olmayan ateş, genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmeme gösteriyor. Bu belirtilere ek bitkinlik, beden ağrıları, baş ağrısı, hapşırık, solunum almada güçlük ve öksürme gibi semptomlar da yaşanıyor.

Bazı kişilerde ishal, mide bulantısı ve kusma da görülmüştür. MERS virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır.