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Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 15:03

Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi (MERS) belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası'nda deve gribi tehlikesi!

Bilimsel adı MERS-CoV enfeksiyonu olan deve gribi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Koronavirüsün bir çeşidi olan Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirüsü'nün neden olduğu deve gribi Dünya Kupası final maçı öncesi Fransa Milli Takımı'nda paniğe neden oldu. İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre, Fransa'da deve gribi semptomları gösteren 3 oyuncu rahatsızlandı. Bu gelişme sonrası deve gribi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Deve gribi nedir, belirtileri nelerdir ve bulaşıcı mı? Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) deve gribi ölümcül mü? İşte detaylar...

Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi MERS belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası’nda deve gribi tehlikesi!

2022 FIFA Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak. Kıyasıya rekabete sahne olacak final maçı öncesi deve gribi Fransa'da paniğe sebep oldu. Fransa Milli Takımı'nda üç oyuncu yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyecek. Sağlık yetkilileri deve gribinden şüphelenirken milyonlar ''Deve gribi nedir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Deve Gribi belirtileri nelerdir, tedavisi var mı, ölümcül mü? İşte Deve Gribi (MERS) hakkında tüm merak edilenler.

Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi MERS belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası’nda deve gribi tehlikesi!

DEVE GRİBİ NEDİR?

Halk arasında deve gribi olarak bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), nadir fakat ciddi bir solunum yolu hastalığıdır. Çoğu MERS hastası, ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomlarıyla birlikte ciddi solunum yolu güçlüğü çekerler.

İlk olarak Eylül 2012'de Suudi Arabistan'da ortaya çıkar deve gribi daha sonra Arap Yarımadası dışındaki ülkelere de yayıldı. Kontrol altına alınan hastalığı Dünya Sağlık Örgütü yakından takip etmeye devam ediyor.

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Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi MERS belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası’nda deve gribi tehlikesi!

DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Deve gribi belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrıları, yüksek olmayan ateş, genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmeme gösteriyor. Bu belirtilere ek bitkinlik, beden ağrıları, baş ağrısı, hapşırık, solunum almada güçlük ve öksürme gibi semptomlar da yaşanıyor.

Bazı kişilerde ishal, mide bulantısı ve kusma da görülmüştür. MERS virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır.

Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi MERS belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası’nda deve gribi tehlikesi!

MERS ile bildirilen her 10 kişiden yaklaşık 3 veya 4'ü öldü. Ölen insanların çoğu, bağışıklık sistemlerini zayıflatan önceden var olan bir tıbbi duruma veya altta yatan henüz keşfedilmemiş bir tıbbi duruma sahipti. Tıbbi durumlar bazen insanların bağışıklık sistemlerini zayıflatır ve hasta olma veya ciddi hastalığa yakalanma olasılıklarını artırır.

Bazı enfekte kişilerde hafif semptomlar (soğuk algınlığı benzeri semptomlar gibi) veya hiç semptom görülmedi.

MERS semptomları, kişi maruz kaldıktan yaklaşık 5 veya 6 gün sonra ortaya çıkmaya başlar, ancak 2 ila 14 gün arasında değişebilir.

Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi MERS belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası’nda deve gribi tehlikesi!

DEVE GRİBİ NASIL BULAŞIR?

İnsanlar MERS'i enfekte hayvanlardan kapabilir. Ancak doktorlar virüsün ana kaynağının Orta Doğu'daki develer olduğunu söylüyor.

Virüs ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edildi. Hastalık, ayrıca enfekte bir kişinin öksürük damlacıkları yoluyla da bulaşabilir. MERS'e yakalananların yaklaşık yüzde 35'i ölüyor.

MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) hastalığı MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Corona v rüs) virüsünden kaynaklanıyor. MERS salgınları, ilk tanımlandığından bu yana 27 ülkede, 858 ölüm dahil toplam 2494 vaka ile küresel bir halk sağlığı tehdidi haline geldi.

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