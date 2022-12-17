Deve Gribi nedir, bulaşıcı mı? Deve Gribi (MERS) belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, ölümcül mü? 2022 Dünya Kupası'nda deve gribi tehlikesi!

Bilimsel adı MERS-CoV enfeksiyonu olan deve gribi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Koronavirüsün bir çeşidi olan Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirüsü'nün neden olduğu deve gribi Dünya Kupası final maçı öncesi Fransa Milli Takımı'nda paniğe neden oldu. İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre, Fransa'da deve gribi semptomları gösteren 3 oyuncu rahatsızlandı. Bu gelişme sonrası deve gribi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Deve gribi nedir, belirtileri nelerdir ve bulaşıcı mı? Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) deve gribi ölümcül mü? İşte detaylar...