Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:24

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Devlet memurları kanunu son dakika gelişmeleri TBMM görüşmeleri ile vatandaşların gündeminde yer alırken Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 26 maddeden oluşan teklifte 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe hakkı, uluslararası kuruluşlarda görev alan memurlara aylıksız izin gibi birçok yeniliği içeren kanun teklifine dair detaylar inceleniyor. Peki, Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği nedir?

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Devlet memurları kanunu Meclis gündeminde son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Kamu çalışanlarıyla ilgili birçok yeniliği içeren kanun teklifinin içeriği ve maddeleri memurlar tarafından sorgulanıyor. Yeni düzenlemede memurlara ilave kademe hakkından engellilere ÖTV'siz araç uygulaması hakkında birçok yenilik yer alıyor. İşte Devlet memurları kanunu maddeleri ve içeriği

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

DEVLET MEMURLARI KANUNU YASALAŞTI!
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kanun teklifinin Remi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

DEVLET MEMURLARI KANUNU İÇERİĞİ VE MADDELERİ
Bu teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak.

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

SON DAKİKA