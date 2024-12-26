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DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
07:24
Devlet memurları kanunu son dakika gelişmeleri TBMM görüşmeleri ile vatandaşların gündeminde yer alırken Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 26 maddeden oluşan teklifte 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe hakkı, uluslararası kuruluşlarda görev alan memurlara aylıksız izin gibi birçok yeniliği içeren kanun teklifine dair detaylar inceleniyor. Peki, Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği nedir?