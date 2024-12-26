DEVLET MEMURLARI KANUNU 2024 || Devlet Memurları Kanun Teklifi Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

DEVLET MEMURLARI KANUNU İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Bu teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak.