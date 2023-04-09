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Giriş Tarihi: 09.04.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 06:45

Devletin gücü Bozkurt'u ayağa kaldırdı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünde durduğunu gördük"

Kastamonu'da 2021'de yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan Bozkurt ilçesi, devletin seferberliği ile yeniden ayağa kalktı. İlçe halkı, "Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse yaptı" derken, Kaymakam Murat Atıcı, "Devletin gücünü görmek isteyen Bozkurt'a gelebilir" dedi

ÖMER ÇETİN
Devletin gücü Bozkurt’u ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünde durduğunu gördük

Türkiye'nin tarihindeki en büyük sel felaketlerinden biri 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşandı. Sel felaketinde sürüklenen ağaçlar, zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe adete savaş alanına dönerken 72 kişi de hayatını kaybetti.

Devletin gücü Bozkurt’u ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünde durduğunu gördük

Binlerce insanı yuvasından eden felaketin ardından Bozkurt'ta yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti. Bozkurt'taki işlerin başına ise sel bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalar ile adını duyuran Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı getirildi.

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Devletin gücü Bozkurt’u ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünde durduğunu gördük

Sel felaketinin görüldüğü ilk günden bu yana kolları sıvayarak işe koyulan Kaymakam Atıcı, Bozkurt'un yaşadığı felaketin izlerini silebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. SABAH, selin yaşanmasından iki yıl sonra adeta yeniden inşa edilen Bozkurt'taki çalışmaları yerinde inceledi.

Devletin gücü Bozkurt’u ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünde durduğunu gördük

"DEVLETİN GÜÇÜN GÖRMEK İSTEYEN BOZKURT'A GELSİN"
Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, yaşanan sel felaketi sonrasında Bozkurt İlçesi'nde yapılanları tek tek SABAH'a anlattı. Atıcı, yaşanan sel felaketinin ardından geriye bıraktığı izleri silebilmek için bölgede yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Devletin gücü Bozkurt’u ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünde durduğunu gördük

Bozkurt'tan 10 milyon metreküp malzeme çıkarıldığını belirten Atıcı "65 bin kamyon sevkiyatı ile çıkan malzemeler taşındı. Selin getirdiği 65 bin metre küp tomruk ve ağaç ilçe merkezi ile sahil şeridinden toplandı.

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