Devletin gücü Bozkurt'u ayağa kaldırdı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünde durduğunu gördük"

Binlerce insanı yuvasından eden felaketin ardından Bozkurt'ta yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti. Bozkurt'taki işlerin başına ise sel bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalar ile adını duyuran Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı getirildi.