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Devletin gücü Bozkurt'u ayağa kaldırdı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünde durduğunu gördük"
Giriş Tarihi: 09.04.2023 06:42
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
06:45
Devletin gücü Bozkurt'u ayağa kaldırdı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünde durduğunu gördük"
Kastamonu'da 2021'de yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan Bozkurt ilçesi, devletin seferberliği ile yeniden ayağa kalktı. İlçe halkı, "Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse yaptı" derken, Kaymakam Murat Atıcı, "Devletin gücünü görmek isteyen Bozkurt'a gelebilir" dedi