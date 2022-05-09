Haberler Yaşam DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 13:10

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS başvuru tarihi için milyonların araştırması sürüyor. ÖSYM tarafından 81 il için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi pek çok detay sorgulanıyor. Söz konusu sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olup sınav öncesinde katılımcıların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Peki DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı? İşte süreçte son durum