Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 13:10

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS başvuru tarihi için milyonların araştırması sürüyor. ÖSYM tarafından 81 il için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi pek çok detay sorgulanıyor. Söz konusu sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olup sınav öncesinde katılımcıların başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Peki DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı? İşte süreçte son durum

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

DGS ne zaman, başvurular başladı mı, başvuru ücreti ne kadar gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sınava girmek isteyen adaylar, yayınlandığı zaman Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Peki DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, yayınlandığı zaman Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

2022 DGS OTURUMU NE ZAMAN?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM ile DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA