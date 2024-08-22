DGS DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 tSORGULAMALARI: ÖSYM ile DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından ilan edilecek yerleştirme takvimi doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar DGS boş kontenjanları sorguluyor. Dikey Geçiş Sınavı 2024 sonuçları ve puanlarına göre tercih listesi oluşturacak olan adaylar ÖSYM DGS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için sorgulamalara başladı. İşte, DGS taban puanlarına ilişkin detaylar...