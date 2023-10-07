ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı soruları yanıt arıyor. İlk yerleştirme sonuçları sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercih listelerini sisteme kaydetti. Tercih tarihlerinin bitmesi ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. ''DGS ek tercih ne zaman açıklanacak 2023'' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) takip ediliyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama...