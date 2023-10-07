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Haberler Yaşam ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:47

ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 2. Tercih tarihleri kapsamında işlemlerini gerçekleştiren adaylar kalan kontenjanları değerlendiriyor. 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili gözler ÖSYM'de. ''DGS tercihleri ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı, 3. Tercih var mı?'' soruları yanıt arıyor. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden ulaşacak. İşte, ÖSYM 2023 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı soruları yanıt arıyor. İlk yerleştirme sonuçları sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercih listelerini sisteme kaydetti. Tercih tarihlerinin bitmesi ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. ''DGS ek tercih ne zaman açıklanacak 2023'' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) takip ediliyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama...

ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!

DGS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından üniversite kayıtları gerçekleşti. Ardından boş kontenjanlar adaylar ile buluştu.

Öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamladı.

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ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Ekim ayı bitmeden gerçekleştirecek. Bu noktada DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri 31 Ekim tarihine kadar yapılacak.

ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Ek yerleştirmede heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk etapta 2023-DGS dikey geçiş bölümlerine merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

İkinci tercihler için dikey geçiş yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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