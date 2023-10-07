ÖSYM SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Dikey geçiş DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 2. Tercih tarihleri kapsamında işlemlerini gerçekleştiren adaylar kalan kontenjanları değerlendiriyor. 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili gözler ÖSYM'de. ''DGS tercihleri ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı, 3. Tercih var mı?'' soruları yanıt arıyor. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden ulaşacak. İşte, ÖSYM 2023 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…