DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi paylaştı! İşte, 2026 DGS geç başvuru tarihi!

2026 DGS'de normal başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar geç başvuru tarihine odaklandı. Lisans eğitimine devam etmek isteyen binlerce kişi, geç başvuruların hangi gün yapılacağını ve işlemlerin nereden gerçekleştirileceğini öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ediyor.