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DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi paylaştı! İşte, 2026 DGS geç başvuru tarihi!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:06
DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi paylaştı! İşte, 2026 DGS geç başvuru tarihi!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları tamamlanırken, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılmak isteyenler ÖSYM'nin açıklamalarını yakından takip ederken, geç başvuru işlemlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ayrıca DGS geç başvuruları ve uygulanacağı sınav tarihi de adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor.