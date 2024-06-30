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DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
08:45
DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?
ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı DGS için sınav saati ve süresi araştırılmaya başladı. DGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? Binlerce öğrencinin ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gireceği sınav bugün gerçekleşiyor. 2024 yılı DGS sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerini ve sınav bilgilerini araştırıyor. ÖSYM AİS üzerinden DGS sınav yeri sorgulama yapmak mümkün. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?