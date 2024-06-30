DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

DGS ne zaman, sat kaçta? 2024 Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylar ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle DGS sınav giriş belgesini alabiliyor. Peki DGS ne zaman başlayacak, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte, DGS oturum süresi