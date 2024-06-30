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Haberler Yaşam DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 08:45

DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı DGS için sınav saati ve süresi araştırılmaya başladı. DGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? Binlerce öğrencinin ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gireceği sınav bugün gerçekleşiyor. 2024 yılı DGS sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerini ve sınav bilgilerini araştırıyor. ÖSYM AİS üzerinden DGS sınav yeri sorgulama yapmak mümkün. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?

DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

DGS ne zaman, sat kaçta? 2024 Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylar ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle DGS sınav giriş belgesini alabiliyor. Peki DGS ne zaman başlayacak, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte, DGS oturum süresi

DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

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DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

DGS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Dikey Geçiş Sınavı süresi ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzunda gerekli bilgiler bulunuyor. DGS 2023 saat 10:15'te başlayacak, saat 12:30'da sona erecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS SINAV OTURUM SÜRESİ 2024: ÖSYM ile DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre belli oldu. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

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