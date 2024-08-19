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Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:22

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?

DGS sonuçları gündemde. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde uygulandı. Sınavın ardından adaylar tarafından sonuç ekranı sık sık ziyaret edilmeye başladı. Ön lisans bölümlerini 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adayların ilk adımı olan DGS için gözler ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre açıklanması beklenen tarihte erişime açılmayan sınavın sonuçları için adaylar heyecanla bekliyor. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?

DGS 2024 sonuçları henüz ilan edilmedi. Haziran ayında sınava giren adaylar tercih listelerini hazırlamak ve okullarına kayıtlarını gerçekleştirebilmek adına sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Gözler ÖSYM sonuç ekranında. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?
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