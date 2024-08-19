Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:22
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr duyurdu! DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, bugün mü?
DGS sonuçları gündemde. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde uygulandı. Sınavın ardından adaylar tarafından sonuç ekranı sık sık ziyaret edilmeye başladı. Ön lisans bölümlerini 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adayların ilk adımı olan DGS için gözler ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre açıklanması beklenen tarihte erişime açılmayan sınavın sonuçları için adaylar heyecanla bekliyor. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuç sorgulama