Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:02
DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınav takvimine göre DGS sonuç tarihi ilan edilmişti. Bu noktada adaylar son dakika DGS sonuçları araştırması yapıyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Peki, ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?