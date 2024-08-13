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Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:02

DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınav takvimine göre DGS sonuç tarihi ilan edilmişti. Bu noktada adaylar son dakika DGS sonuçları araştırması yapıyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav için gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Peki, ÖSYM duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS sonuçlarında geri sayım son buluyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlanmıştı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar için ÖSYM'nin osym.gov.tr sitesi adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS SONUÇ TARİHİ 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

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DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

ÖSYM DUYURULARI İLE DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takviminde göre 2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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