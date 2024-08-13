DGS sonuç tarihi 2024: ÖSYM son dakika duyuruları ile DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü yarın mı?

DGS sonuçlarında geri sayım son buluyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlanmıştı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar için ÖSYM'nin osym.gov.tr sitesi adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?