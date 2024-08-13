DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 (sonuc.osym.gov.tr) || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için kritik hafta geldi çattı. 30 Haziran'da yapılan sınavların ardından sonuçlar bu ay erişime açılıyor. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama sonuc.ösym.gov.tr ekranı ve tüm detaylar...