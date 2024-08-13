Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
06:14
DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 (sonuc.osym.gov.tr) || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için beklenen kritik haftaya giriş yapıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla lisansa tamamlamak isteyen adayları girdiği Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. ÖSYM son dakika duyuruları ile, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları yanıt arıyor. Sonuçlar bu hafta sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.