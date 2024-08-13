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Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 06:14

DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 (sonuc.osym.gov.tr) || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için beklenen kritik haftaya giriş yapıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla lisansa tamamlamak isteyen adayları girdiği Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. ÖSYM son dakika duyuruları ile, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları yanıt arıyor. Sonuçlar bu hafta sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 sonuc.osym.gov.tr || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için kritik hafta geldi çattı. 30 Haziran'da yapılan sınavların ardından sonuçlar bu ay erişime açılıyor. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları sorgulama sonuc.ösym.gov.tr ekranı ve tüm detaylar...

DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 sonuc.osym.gov.tr || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 sonuc.osym.gov.tr || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 sonuc.osym.gov.tr || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS sonuçları ÖSYM sayfası 2024 sonuc.osym.gov.tr || Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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