DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı "sonuc.osym.gov.tr" || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.