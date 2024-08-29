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Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:30

DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı "sonuc.osym.gov.tr" || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı duyurusu için beklentiler Eylül ayına kısa bir süre kala arttı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. ÖSYM son dakika duyuruları ile ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...

DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için beklentiler Eylül ayının gelmesiyle arttı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 14 Ağustos tarihinden itibaren Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları'nın erişime açılmasını bekliyor. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanacak. Sınava giren ön lisans mezunları, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. İşte, DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 30 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından yaklaşık 1.5 ay geçti. ÖSYM DGS sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayınlamadı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

Bu noktada DGS sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden hemen sonra açıklanması bekleniyor.

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DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

TERCİH KILAVUZU SONUÇLARIN ARDINDAN DUYURULACAK

DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları kılavuzda yer alacak. Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağı, tercih ücretleri ve diğer bilgiler yer alacak. Tercihlerde adaylar r. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı sonuc.osym.gov.tr || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

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