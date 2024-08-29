Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:30
DGS SONUÇLARI öğrenme ekranı "sonuc.osym.gov.tr" || DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı duyurusu için beklentiler Eylül ayına kısa bir süre kala arttı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunu adaylar 30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na katılmıştı. ÖSYM son dakika duyuruları ile ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı...