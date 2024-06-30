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DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:49
30 Haziran Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı DGS gerçekleşti. Sınavın ardından sınavdan çıkan milyonlarca öğrenci odağını DGS yorumlarına çevirdi. Adaylar diğer adayların hangi sorularda ve konularda zorlandığını merak ediyor. özellikle sosyal medyada sıkça yapılan yorumlar sınava katılım sağlayan öğrenciler için rehber oluyor. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!