DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

Bu sene 300 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı 10.15'te başladı ve 135 dakika sürdü. 50 sayısal 50 sözel sorusundan oluşan sınavın ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarını dile getiren öğrencilerin ortak görüşü ne oldu? Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!