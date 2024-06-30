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Haberler Yaşam DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:49

DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

30 Haziran Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı DGS gerçekleşti. Sınavın ardından sınavdan çıkan milyonlarca öğrenci odağını DGS yorumlarına çevirdi. Adaylar diğer adayların hangi sorularda ve konularda zorlandığını merak ediyor. özellikle sosyal medyada sıkça yapılan yorumlar sınava katılım sağlayan öğrenciler için rehber oluyor. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

Bu sene 300 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı 10.15'te başladı ve 135 dakika sürdü. 50 sayısal 50 sözel sorusundan oluşan sınavın ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarını dile getiren öğrencilerin ortak görüşü ne oldu? Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

DGS YORUMLARI 2024:
DGS sınavı sonrası sınav hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle sosyal medya üzerinden DGS yorumları hakkında araştırma yapan öğrencilerin sayısı giderek artıyor. DGS sınavı zor muydu kolay mıydı?

İşte 2024 DGS yorumları!

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DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!

DGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
2024 DGS sınavına giren adaylar LGS zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı "X" üzerinden yanıtlıyor.
#DGS etiketiyle paylaşılan sınav yorumları şu şekilde;

DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!
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DGS SORU YORUMLARI ARAŞTIRILIYOR: Dikey Geçiş Sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte DGS sınav yorumları 2024!
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