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Haberler Yaşam DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:10

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor. 2 yılık bölümleri 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınavı sonrasında soru ve cevapları ile kontrollerini sağlayabilecek. Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde adayların katılımı ile gerçekleşiyor. Yılda bir kez yapılan sınav için sonuç tarihi belli oldu. Sınav sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların öncesinde adayların gündeminde DGS soru ve cevapları gündemde! Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS soru ve cevapları!

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

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DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor:

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

50 sözel 50 sayısal sorunun adaylara sunulacağı sınavda toplamda 100 soru olacak. 100 soru için DGS sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2024?

2024 DGS soru ve cevap anahtarı sınav sonrası beklenmeye başlayacak. ÖSYM genellikle soru kitapçıklarını sınav bitişinin hemen ardından ya da bir gün sonra adaylar ile paylaşıyor.

DGS soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması ile duyurulacak.

DGS soruları ve cevap kitapçığı açıklandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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