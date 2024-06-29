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DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
20:10
DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava giriş belgelerine erişebiliyor. 2 yılık bölümleri 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınavı sonrasında soru ve cevapları ile kontrollerini sağlayabilecek. Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?