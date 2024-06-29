DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 || DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde adayların katılımı ile gerçekleşiyor. Yılda bir kez yapılan sınav için sonuç tarihi belli oldu. Sınav sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların öncesinde adayların gündeminde DGS soru ve cevapları gündemde! Peki, DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, DGS soru ve cevapları!