Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:24
DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları
DGS sınav sonuçları beklenirken hemen arkasından başlayacak tercih işlemleri için de araştırmalar hız kazandı. Dikey geçiş bölümleri ile DGS taban puanları ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş taban puanları için ÖSYM ekranlarına döndü. İşte, DGS taban puanları, sıralaması ve kontenjanlar...