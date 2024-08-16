DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DGS taban puanları 2024 araştırmaları sonuçlarla birlikte sürüyor. 2 yıllık bir önlisans bölümünden mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrenciler lisans diploması almak adına eğitimlerini 2 yıl daha uzatacakları dikey geçiş sistemine başvuruyor. Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler ardından tercih başvurularını tamamlayacak. İşte, DGS Taban Puanları ve Dikey Geçiş Bölümleri ve kontenjanları...