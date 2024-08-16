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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:24

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DGS sınav sonuçları beklenirken hemen arkasından başlayacak tercih işlemleri için de araştırmalar hız kazandı. Dikey geçiş bölümleri ile DGS taban puanları ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş taban puanları için ÖSYM ekranlarına döndü. İşte, DGS taban puanları, sıralaması ve kontenjanlar...

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DGS taban puanları 2024 araştırmaları sonuçlarla birlikte sürüyor. 2 yıllık bir önlisans bölümünden mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrenciler lisans diploması almak adına eğitimlerini 2 yıl daha uzatacakları dikey geçiş sistemine başvuruyor. Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler ardından tercih başvurularını tamamlayacak. İşte, DGS Taban Puanları ve Dikey Geçiş Bölümleri ve kontenjanları...

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2024) sonuçları 14 Ağustos tarihinde bekleniyordu. Ancak belirtilen tarih ÖSYM sonuç takviminden çıkarıldı.

DGS sınav sonuçlarınıın açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor.

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DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonrası sınav sonuçlarının adaylarla buluşması ardından dikey geçiş tercihi yapılacak. Öğrencilerin geçebilecekleri programlar DGS kılavuzu ile yayında:

DGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM DGS Dikey Geçiş Taban Puanları ve geçiş bölümlerinin kontenjanları

2024 DGS TABAN PUANLARI

2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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