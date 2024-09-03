DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları adaylar tarafından mercek altına alındı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, tercih takvimi ve kılavuzu adayların erişimine açılacak. Bu kapsamda adaylar tercih listesini oluşturabilmek için kontenjan ve başarı sırlamalarını araştırıyor. Peki, 2024 DGS taban puanları yayımlandı mı?