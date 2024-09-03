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Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 08:09

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile birlikte taban puanları ve başarı sıralamaları adayların gündeminde. 312 bin 855 adayın 30 Haziran 2024 tarihinde katılım sağladığı sınav için sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle belirtilen tarihte açıklanmamıştı. Bu noktada ise 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, puan durumuna göre tercih listesini oluşturacak. Peki, DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, son durum...

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları adaylar tarafından mercek altına alındı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, tercih takvimi ve kılavuzu adayların erişimine açılacak. Bu kapsamda adaylar tercih listesini oluşturabilmek için kontenjan ve başarı sırlamalarını araştırıyor. Peki, 2024 DGS taban puanları yayımlandı mı?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Ancak adaylar 2023 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

ÖSYM DGS 2024 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.

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