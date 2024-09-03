Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
08:09
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR PDF 2024: YÖK ATLAS DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile birlikte taban puanları ve başarı sıralamaları adayların gündeminde. 312 bin 855 adayın 30 Haziran 2024 tarihinde katılım sağladığı sınav için sonuçlar eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle belirtilen tarihte açıklanmamıştı. Bu noktada ise 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, puan durumuna göre tercih listesini oluşturacak. Peki, DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, son durum...