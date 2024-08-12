DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Bu noktada gözler Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde sisteme kaydedecek. ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzu 2024 adaylara kılavuz olacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2024, nasıl ve nereden yapılır? İşte, DGS tercih robotu ve tercih takvimine ilişkin tüm merak edilenler...