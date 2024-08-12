Giriş Tarihi: 12.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
20:57
DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bu hafta açıklanıyor. Bilindiği üzere 2024 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla DGS tercih tarihleri belli oluyor. Bu noktada 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihler aralığında listeler sisteme kaydedilecek. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, dikey geçiş tercihi nasıl yapılır? İşte ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu hakkında tüm merak edilenler...