Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.08.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:57

DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bu hafta açıklanıyor. Bilindiği üzere 2024 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla DGS tercih tarihleri belli oluyor. Bu noktada 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihler aralığında listeler sisteme kaydedilecek. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, dikey geçiş tercihi nasıl yapılır? İşte ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu hakkında tüm merak edilenler...

DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Bu noktada gözler Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde sisteme kaydedecek. ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzu 2024 adaylara kılavuz olacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2024, nasıl ve nereden yapılır? İşte, DGS tercih robotu ve tercih takvimine ilişkin tüm merak edilenler...

DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nasıl yapılır? Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

SON DAKİKA