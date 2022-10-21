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Haberler Yaşam Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 16:11

Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri

Uzun ya da kısa olarak karşımıza çıkan tekerlemeler diksiyon geliştirmek için pek çok kişinin kullandığı yöntemler arasında yer alır. Hem çocuklar hem de yetişkinlerde daha akıcı konuşma, sözcükleri yuvarlamama ve netlik için mutlaka ezberlenmesi önerilen tekerlemeler eğlence amaçlı da tercih edilebilir. Genellikle bulunulan ortamın daha eğlenceli bir hale bürünmesi ya da çocukların oyalanmasında kullanılan diksiyon tekerlemeleri, akıcı konuşmak için en zor ve uzun diksiyon tekerleme örnekleri ile desteklenebilir. Sizlerde bu tekerlemeleri merak ediyorsanız içeriğimizin devamına bir göz atabilirsiniz.

Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri

Eğlenceli zaman geçirmek ya da çocukları oyalamak için sık tercih edilen tekerlemeler her ne kadar sadece masal başlarında kullanılıyor gibi olsa da durum sadece bununla sınırlı değildir. Diksiyon eğitimi alan ve konuşmasını daha etkili bir hale getirmek isteyen kişilerin de mutlaka ezberlemesi ve düzenli olarak tekrarlaması gereken diksiyon tekerlemeleri için sizlere zengin bir içerik hazırladık.

Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri

Akıcı Konuşmak İçin En Zor Diksiyon Tekerleme Örnekleri

Dil egzersizi yapabilmek için başvurulan diksiyon tekerlemeleri kendi içerisinde belli zorlukları içerir. Kısa, uzun, sesteş ve zor olarak çeşitli sınıflandırmalara ayırabileceğimiz bu tarz tekerlemeler diksiyon geliştirmek için düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Gün içerisinde belli bir döngü içerisinde tekrar edilmesi gereken diksiyon tekerlemeleri ilk aşamalarda sizi zorlayabilir. Belli bir düzen oturttuktan sonra daha zorlu tekerlemelere geçiş yapılabilir. Buna göre çoğu kişinin tercih ettiği en zor diksiyon tekerlemeleri şunlardır:

  • Uluborlulu utangaç Ulviye ile Urlalı uğursuz Ulvi uğraşa uğraşa Urfa'daki uygancılara uzun uzun, ulam ulam urgan sattılar.
  • İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş'in istif istiridyeleri mi yoksa İskilipli İspinoz istifçi İshak'ın istif istiridyeleri mi daha iyi bilemiyorum.

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Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri
  • Büyük büyük büyüteçli, babacan Babaeskili bonboncu Bilal'le Bigalı bıngıldak Bahir'in bön bön bakışlarına, bomboş büyülü, büyük büyük laflarına kızıyordu.
  • Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalamadan al gel.
  • Caddedeki canfesci Canan'ın camındaki canfeslerin cazibeleri cariyelerin canını cayır cayır yaktı geçti.
  • Ebe Ece, edepli Efe egemen eğitiminde ejderli ehliyetini ekleyerek ellerini emeklinin entrikacı spekürcü erkek esmer eşine etejerli evinde eyvah diyerek ezberletti.
  • Dadaylı dadımın düdük delisi dedesi diline doladığı debdebeli dedim dırdırını dilinden düşürüp de bir kez olsun doya doya düden diyemeden, düdenin dallara doldurduğu doyumlu yemişlerden doyasıya yiyemeden dar-ı dünyadan göçüp gitti.
  • Galata Kulesi kapısının karşısındaki kuru kahvecinin gıgısı çıkık, dişi kırık kurbağa kafalı, karakoncoloz kalfası halkı karışıklığa getirip kahveye kavruk kakula kırığı kattarak mı satıyor yoksa kahve zaten kavruk kakulayla mı doluydu.
Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri

Uzun Diksiyon Tekerleme Örnekleri

Diksiyon için tekerlemeler arıyorsanız ve daha etkili konuşma yapabilmek amacındaysanız öncelik daha kısa ve basit tekerlemeleri tercih etmek gerekir. Bir süre sonra diliniz bunlara alışacağı için daha uzun ve zorlayıcı olanlara geçebilirsiniz. Diksiyon dersi alan ya da diksiyonunu kendisi geliştirmek isteyenlere hitap eden en uzun diksiyon için tekerlemeler şunlardır:

  • Hayrabolulu hamamzade Hamitle, Hayrettin'in hanımı Halide Harputlu, has unsan hamur açıp Halaskargazi'de hassa alayından müteakit hamurkar Hüsnü Hayrettin ile halası Hayrünisa Hanım'ın hem hayretine sebep oldu hem de hayranlığını kazanıp hayır duasını aldı.
  • İbiş'le Memiş, işmiş dememiş itişmiş kavga etmiş mahkemeye düşmüşler, mahkemeleşmişler. İşmiş dememiş itişmiş kavga etmişlerde mi mahkemeye düşmüşler; işmiş demiş itişmiş kavga etmemişlerde mi mahkemeye düşmüşler?
Diksiyon Tekerlemeleri - Evde Akıcı Konuşma İçin En Zor ve Uzun Diksiyon Tekerlemeleri Örnekleri
  • Babaeskili babacan Bahri Beberuhi Bedriyle bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Bigalı bikes Bahri'nin Bigadiç'teki bonbon banmarşesine varmışlar, oradakilerin yüzlerine bön bön bakarak büyülü büyük buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltıp bomboş bırakmışlar sonra da Bodrum'da ortalardan kaybolmuşlar.
  • Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla ve büsbütün tutuşmasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe talaşlar daha da tutuşmuş, talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanına tutunmuş.
  • Bre birader buraya bak hele! Başı bereli burma bıyıklı beti benzi bembeyaz, beberuhi boylu Bilal'in burnuna biber kaçırıp bir bebek gibi bar bar bağırması bir bakıma hoş bir bakıma boş, berbat bir hal değil midir başı bereli burma bıyıklı beberuhi Bilal'in burnuna biber kaçması?
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