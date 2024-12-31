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Haberler Yaşam Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:39

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programı arasında O Ses Türkiye yarışması dikkat çekiyor. Yarışmanın konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. "Tatlı Küçük Yalancılar", "Çukur" ve "Güneşin Kızları" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Deniz, hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenleri bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oyuncunun özel hayatı ve kariyerine dair bilinmeyen tüm detaylar...

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programına konuk olacak. Yılbaşı gecesini evde televizyon karşısında geçirenler Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorgulamaları gerçekleştiriyor. İşte, Dilan Çiçek Deniz'in kariyeri ve biyografisi...

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir.

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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.

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