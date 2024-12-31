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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
19:39
Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?
Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı özel programı arasında O Ses Türkiye yarışması dikkat çekiyor. Yarışmanın konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. "Tatlı Küçük Yalancılar", "Çukur" ve "Güneşin Kızları" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Deniz, hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenleri bir kez daha gündeme getirdi. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oyuncunun özel hayatı ve kariyerine dair bilinmeyen tüm detaylar...