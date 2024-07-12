Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

EN YAKINIYDI DÜŞMANI OLDU!

Dosyada tanık olarak ifade veren isimlerden birisi de Erkan Şahin'di. Erkan Şahin, bir dönem Dilan ve Engin Polat'a yakın isimlerden biriydi. Ancak aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Polat çiftine sinirlenen Erkan Şahin, ikilinin telefonuna uzaktan erişimle bağlanıp işine yarayabilecek verileri toplayıp, USB'ye kaydetti. Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Şahin, Seyhan Soylu'nun yanında çalışan bir kişi aracılığı ile Polat çiftiyle tanıştığını ve bir dönem beraber iş birliği, tanıtımlar yaptıklarını söyledi. 2022 yılında yine sosyal medya fenomeni Ece Ronay'la çektiği bir video nedeniyle Dilan Polat'ın kendisi hakkında saldırgan paylaşımlar yaptığını anlatan Şahin, "Ece Ronay'la arasında güzellik merkezlerinin açılacağı ilçeler için bir anlaşmazlık varmış. Saldırıya uğramış olmamdan dolayı sinirlendim. Bu kızgınlıkla onların cep telefonlarına ve bilgisayarlarına uzaktan erişimle hackledim" dedi.