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Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:20
Türkiye nefesini tuttu geçtiğimiz kasım ayında başlatılan fenomenler soruşturmasına kilitlendi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamedeki en dikkat çeken detay ise bir dönem Polat çiftinin eski dostu olan Erkan Şahin'di. Soruşturmadaki kilit isim olan Erkan Şahin, uzaktan bağlantı ile Polatların cep telefonunu hackledi. Ardından Dilan ve Engin Polat ile çalışan fenomenlerin hepsini tek tek ifşa etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu davada şoke eden detaylar…