Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:20

Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

Türkiye nefesini tuttu geçtiğimiz kasım ayında başlatılan fenomenler soruşturmasına kilitlendi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamedeki en dikkat çeken detay ise bir dönem Polat çiftinin eski dostu olan Erkan Şahin'di. Soruşturmadaki kilit isim olan Erkan Şahin, uzaktan bağlantı ile Polatların cep telefonunu hackledi. Ardından Dilan ve Engin Polat ile çalışan fenomenlerin hepsini tek tek ifşa etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu davada şoke eden detaylar…

ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN
Oğuzhan UYSAL
Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

Fenomen Dilan Polat, sosyal medyadaki gösterişli hayatı ile şaşkınlık yarattı. Bir günde 750 bin TL harcıyorum kahvemi altın tozlu içiyorum sözleri üzerine MASAK'ın incelemesine takıldı. Haklarında açılan soruşturmada kapsamında eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alındı. Kasım ayından beri tutuklu olan Polat çifti hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dava açıldı. Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 28 şüpheliye ilişkin iddianamede çarpıcı tanık detayları yer aldı.

Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

GİZLİ TANIK MERT YASA DIŞI BAHİS ZİNCİRİNİ ANLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, gizli tanık 'Mert'in ifadesine yer verildi. Gizli tanık, yasa dışı bahis baronu olarak tanınan Veysel Şahin'in 2014-2017 yılları arasında sanal bahis oynattığı iki sitenin müdürlüğünü yaptığını, yine yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Derkan Başer'in de Veysel Şahin cezaevine girmeden önce bir sanal bahis sitesinin müdürlüğünü yaptığını ve hissedarı olduğunu anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

2017 yılında Kıbrıs'tayken Engin Polat'ın Derkan Başer'le görüşmeye geldiğini anlatan gizli tanık, "İkisi samimi arkadaş. Başer onu bahis sitesinin müdürlüğüne atadı. Sonra pozisyonu yükseldi. Engin Polat'ın yükseldikten sonra görev ve pozisyonunda sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, aynı şekilde hesapları ve coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermektir. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı ve para aslında Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin pos hesaplarına gitmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur" dedi.

Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DE KULLANMIŞLAR

İkilinin üniversite öğrencilerini de kirli işlerine alet ettiklerini anlatan gizli tanık, "Sitenin oynattığı sanal bahis tutarı dikkate alındığında farklı isimlere ait banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kredi kartı sistemine ihtiyacı var. Üniversite öğrencilerine yaklaşık 20.000 TL gibi bir rakam karşılığında ortalama 5 ile 10 adet farklı bankalardan açılan hesap ve internet bankacılığı için sim kart tedarik etmek adına saha ekibi görevlendirdiler" diyerek kirli oyunları anlattı.

Dilan Polat Engin Polat davasında kilit isim hepsini ifşa etti: Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Nez Demir ve…

EN YAKINIYDI DÜŞMANI OLDU!

Dosyada tanık olarak ifade veren isimlerden birisi de Erkan Şahin'di. Erkan Şahin, bir dönem Dilan ve Engin Polat'a yakın isimlerden biriydi. Ancak aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Polat çiftine sinirlenen Erkan Şahin, ikilinin telefonuna uzaktan erişimle bağlanıp işine yarayabilecek verileri toplayıp, USB'ye kaydetti. Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Şahin, Seyhan Soylu'nun yanında çalışan bir kişi aracılığı ile Polat çiftiyle tanıştığını ve bir dönem beraber iş birliği, tanıtımlar yaptıklarını söyledi. 2022 yılında yine sosyal medya fenomeni Ece Ronay'la çektiği bir video nedeniyle Dilan Polat'ın kendisi hakkında saldırgan paylaşımlar yaptığını anlatan Şahin, "Ece Ronay'la arasında güzellik merkezlerinin açılacağı ilçeler için bir anlaşmazlık varmış. Saldırıya uğramış olmamdan dolayı sinirlendim. Bu kızgınlıkla onların cep telefonlarına ve bilgisayarlarına uzaktan erişimle hackledim" dedi.

SON DAKİKA