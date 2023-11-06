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Haberler Yaşam Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:24

Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısına SABAH ulaştı. Dilan Polat'ın sosyal medyacısı Mustafa Özalp'e çalışanlar arasında haberleşme amacıyla oluşturulmuş 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı gruptan suç unsuru taşıyabilecek mesaj ve gönderileri silme talimatını vermesi üzerine Özalp'in gruptaki suç içeriği taşıyabilecek tüm içerikleri sildiği kaydedildi. Özalp'in bankadan paraları kaçırmaya çalışırken yakalandığı aktarılan yazıda savcılığın "Dilan ve Engin Polat örgütü" ifadesi ise dikkat çekti. Şüphelilerden Uğurcan Ayyıldız'ın soruşturma ve operasyon sırasında Alper Kürşat Polat ile internetten iletişim kurarak yapılacak arama, el koyma ve gözaltı işlemleriyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

ARZU KAYA
Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

Dilan ve Engin Polat ve yakınlarının hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkındaki sevk yazısı ortaya çıktı.

Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Geçtiğimi günlerde Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 18 şüpheliden 12 şüpheli tutuklanmıştı.

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Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

Gözaltına alınan 6 şüphelinin daha emniyet işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest kalırken 5'i İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ifadesi alınan şüphelilerden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın sevk yazısına SABAH ulaştı.

Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

SOSYAL MEDYACI, BİLİŞİM VE YAZILIM DESTEĞİ

Şüphelilerden Mustafa Özalp'in Dilan ve Engin Polat'a ait hesaplarını yönettiği, Dilan Polat Güzellik Kozmetik'in Çorum ve Mamak şubelerinin sahibi olduğu belirtilen sevk yazısında, Özalp'in aynı zamanda Mistik Medya Reklam Ajansı Bilişim Yazılım E Ticaret'in de sahibi olduğu kaydedildi.

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