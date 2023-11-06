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Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
14:24
Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı
Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısına SABAH ulaştı. Dilan Polat'ın sosyal medyacısı Mustafa Özalp'e çalışanlar arasında haberleşme amacıyla oluşturulmuş 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı gruptan suç unsuru taşıyabilecek mesaj ve gönderileri silme talimatını vermesi üzerine Özalp'in gruptaki suç içeriği taşıyabilecek tüm içerikleri sildiği kaydedildi. Özalp'in bankadan paraları kaçırmaya çalışırken yakalandığı aktarılan yazıda savcılığın "Dilan ve Engin Polat örgütü" ifadesi ise dikkat çekti. Şüphelilerden Uğurcan Ayyıldız'ın soruşturma ve operasyon sırasında Alper Kürşat Polat ile internetten iletişim kurarak yapılacak arama, el koyma ve gözaltı işlemleriyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.