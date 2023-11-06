Dilan Polat “Gruptaki suç unsuru mesajları silin” talimatı! Sosyal medyacı paraları kaçırırken yakalandı

SOSYAL MEDYACI, BİLİŞİM VE YAZILIM DESTEĞİ

Şüphelilerden Mustafa Özalp'in Dilan ve Engin Polat'a ait hesaplarını yönettiği, Dilan Polat Güzellik Kozmetik'in Çorum ve Mamak şubelerinin sahibi olduğu belirtilen sevk yazısında, Özalp'in aynı zamanda Mistik Medya Reklam Ajansı Bilişim Yazılım E Ticaret'in de sahibi olduğu kaydedildi.



