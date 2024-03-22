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Haberler Yaşam Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:05

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, 5 Kasım'da kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. 5 aydır tutuklu olan Engin Polat'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları "Engin, Icardi'ye benzemiş" yorumu yaptı…

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, bir dönem Türkiye'nin gündemine yerleşti. Gösterişli hayatları, lüks evleri ve son model araçlarını sosyal medyada paylaşan Dilan Polat'ın katıldığı bir programda "Günde 750 bin TL harcıyorum" demesi üzerine MASAK harekete geçti.

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

5 KASIM'DA TUTUKLANDILAR

Yapılan inceleme sonucunda kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

Herkes, Dilan ve Engin Polat çiftinin cezaevi hayatını merak etti. Dilan Polat'ın cezaevine hayatına alışamadığı cezaevi yemeklerini beğenmediği için yemediği ve çok fazla sigara içtiği iddia edildi. Yine ablası Sıla Doğu'nun da diğer tutuklularla sık sık tartıştığı gündeme geldi.

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

4 aydır tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladığı ve birini arkadaşı Sevim Alan'a hediye ettiği öğrenildi.

Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

İŞTE ENGİN POLAT'IN SON HALİ!

Son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

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