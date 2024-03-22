Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!

Herkes, Dilan ve Engin Polat çiftinin cezaevi hayatını merak etti. Dilan Polat'ın cezaevine hayatına alışamadığı cezaevi yemeklerini beğenmediği için yemediği ve çok fazla sigara içtiği iddia edildi. Yine ablası Sıla Doğu'nun da diğer tutuklularla sık sık tartıştığı gündeme geldi.