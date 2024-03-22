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Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
17:05
Dilan Polat ile birlikte tutuklanmıştı: İşte Engin Polat’ın son hali!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat, 5 Kasım'da kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. 5 aydır tutuklu olan Engin Polat'ın cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları "Engin, Icardi'ye benzemiş" yorumu yaptı…