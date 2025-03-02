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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat'tan açıklama!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 01:39 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 01:39

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat'tan açıklama!

Geçtiğimiz aylarda tutukluluk hallerine son verilen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı kararı ile gündemde. Kara para aklamak gibi çeşitli suçlamalarla yargılana çift bu kez bambaşka bir soruşturma ile karşı karşıya. Çiftin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında alınan kararın nedeni merak ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı mı, neden gözaltı kararı çıktı?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat’tan açıklama!

Sosyal medyada yayılan bir videonun ardından şüphe duyulan olayda Dilan Polat eşi Engin Polat, eşinin kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan bulunuyor. 4 şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat’tan açıklama!

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde üzerine 'kimse kalkamıyor' yazarak paylaştığı bir videoda bulunan kişilerin hal ve tavırları sebebiyle madde etkisinde oldukları düşünülmüş ve video hızla yayılmıştı.

Videoada yer alan Dilan Polat eşi Engin Polat, eşinin kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat’tan açıklama!

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI ÇIKTI?

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan haklarında re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, emniyete yazı yazarak Polat ailesi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat’tan açıklama!

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda kişilerin madde etkisi altında olduğu düşünülmüştü ve video sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. İşte, o görüntüler:

SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat’tan açıklama!

Soruşturma haberinin ardından sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.