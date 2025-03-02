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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat'tan açıklama!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
01:39
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında neden gözaltı kararı çıktı? Soruşturma sonrası Dilan Polat'tan açıklama!
Geçtiğimiz aylarda tutukluluk hallerine son verilen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı kararı ile gündemde. Kara para aklamak gibi çeşitli suçlamalarla yargılana çift bu kez bambaşka bir soruşturma ile karşı karşıya. Çiftin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında alınan kararın nedeni merak ediliyor. Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı mı, neden gözaltı kararı çıktı?