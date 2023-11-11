Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!
Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:41

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yürütülen kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Herkes, çiftin kısa sürede kazandığı servetin kaynağını merak etti. 49 sayfalık MASAK raporu ise Dilan Polat ve Engin Polat'ın para trafiğini gözler önüne serdi. Rapora göre Polatlara ait şirkete gelen para miktarı tam 500 milyon TL'ydi. Sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis iddialarının yer aldığı rapordaki para ağı, adeta örümcek ağı gibiydi! İşte o raporun detayları…

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kısa sürede servetlerini katladı… Evleri, lüks araçları, gösterişli takıları ve pahalı tatilleriyle sosyal medyadan gösteriş yaptı. Herkes, "Günde 750 bin TL harcıyorum" diyen Dilan Polat'ın servetinin kaynağını merak etmeye başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise düğmeye bastı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Polat çifti, tutuklandı. Haklarında hazırlanan MASAK raporunda ise Dilan Polat ve Engin Polat'a ait para trafiği tek tek anlatıldı. Adeta bir örümcek ağını andıran trafikte aile üyelerinin hesaplarına aktarılan paraların miktarı dudak uçuklattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

ŞİRKET HESAPLARINA GELEN PARA TAM 500 MİLYON TL!

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan 49 sayfalık MASAK raporunu açıkladı. Buna göre raporda, Polat çiftinin ve aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının tam 500 milyon liraydı!

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

ANNE, BABA, KARDEŞ HATTA YENGEYE BİLE ŞİRKET AÇMIŞLAR!

MASAK raporunda Dilan Polat ve Engin Polat'ın ortağı ya da yöneticisi olduğu şirketleri ile babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgün Yılmaz ile Engin Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun isimleri üzerine şirketlerin kurulduğu vurgulandı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

EN BÜYÜK PAY E-TİCARET SİTELERİNDEN

Raporda aileye ait şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA