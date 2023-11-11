Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

ŞİRKET HESAPLARINA GELEN PARA TAM 500 MİLYON TL!

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan 49 sayfalık MASAK raporunu açıkladı. Buna göre raporda, Polat çiftinin ve aile yakınlarının isimleriyle de kurdukları şirketlerin para hareketleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kendi ve akrabaları üzerine de kurdurduğu şirketlerin hesabına gelen para miktarının tam 500 milyon liraydı!