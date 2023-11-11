Dilan Polat ve Engin Polat’ın para trafiği deşifre oldu! MASAK raporunda dikkat çeken detaylar: Yasadışı bahis, vergi kaçırma, dolandırıcılık!

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yürütülen kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Herkes, çiftin kısa sürede kazandığı servetin kaynağını merak etti. 49 sayfalık MASAK raporu ise Dilan Polat ve Engin Polat'ın para trafiğini gözler önüne serdi. Rapora göre Polatlara ait şirkete gelen para miktarı tam 500 milyon TL'ydi. Sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis iddialarının yer aldığı rapordaki para ağı, adeta örümcek ağı gibiydi! İşte o raporun detayları…