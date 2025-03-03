Dilan ve Engin Polat "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM'

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.