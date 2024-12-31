DİNİ YILBAŞI MESAJLARI RESİMLİ 2025: En güzel, dualı, hadisli, dini yeni yıl mesajları ve yılbaşı sözleri yayında

Yeni yılda Rabbim, geçmişin tüm yüklerini affıyla hafifletsin, geleceğimizi rahmetiyle aydınlatsın. Her adımımızı doğru yolda atmamız için bizlere güç ve hikmet nasip etsin. Bu yıl, sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve bereketli bir yıl olsun inşallah. Mutlu ve hayırlı yıllar.

Sevgili ailem, yeni yılın, hepimize huzur, sağlık ve bolluk getirmesini diliyorum. Allah'ın rahmeti, sevgisi ve bereketi her adımımızda bizimle olsun. Birlikte geçireceğimiz güzel yıllara, inşallah.