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Haberler Yaşam TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:57

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Diri fay hattı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita ile yaşanan deprem sonrası oluşan fay kırıkları ve enerji artışları gözlemleniyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı enerjisinin önemli bir kısmını boşaltırken, uzmanlar tehlikeyi Bingöl, Hatay ve Adana olarak belirledi. Peki, Diri fay hattı nedir, tehlikeli midir? İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Arap ve Avrasya levhasının sıkıştırdığı ülkemizde yaşanan son büyük depremler sonrası MTA diri fay hattı haritası yenilenmiş haliyle vatandaşlara paylaşıldı. Bu noktada vatandaşlar, "evimin altından fay hattı geçiyor mu, diri fay hattı tehlikeli midir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 110 ilçe üzerinden geçen diri fay haritası

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

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TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

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