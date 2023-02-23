Diri fay hattı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita ile yaşanan deprem sonrası oluşan fay kırıkları ve enerji artışları gözlemleniyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı enerjisinin önemli bir kısmını boşaltırken, uzmanlar tehlikeyi Bingöl, Hatay ve Adana olarak belirledi. Peki, Diri fay hattı nedir, tehlikeli midir? İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı