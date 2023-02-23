Haberler Yaşam TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:57

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA MTA EKRANI: Diri fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Diri fay hattı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar fay hattı nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita ile yaşanan deprem sonrası oluşan fay kırıkları ve enerji artışları gözlemleniyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı enerjisinin önemli bir kısmını boşaltırken, uzmanlar tehlikeyi Bingöl, Hatay ve Adana olarak belirledi. Peki, Diri fay hattı nedir, tehlikeli midir? İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı