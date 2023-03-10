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Haberler Yaşam Diri Fay Hattı Haritası | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:51

Diri Fay Hattı Haritası | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açarken şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. MTA ise güncel fay hattı haritasını yayınladı. Yeni haritaya göre; ülkemizde 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğu bildirildi. Binlerce kişi ülkemizde yaşanan peş peşe depremler sonrası "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuyla bulundukları konumun riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA AFAD Türkiye yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…

Diri Fay Hattı Haritası | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Yüzyılın felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş depremi sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasını yayımladı. Vatandaşlar "MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası" ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt bulabildiği gibi riskli il ve ilçeler konusunda da bilgi sahibi olabiliyor. Üç ayrı fayın üzerinde yer alan ülkemizde deprem riskiyle burun buruna yaşıyoruz. Özellikle de son günlerde uzunca bir süredir beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılar peş peşe geliyor. İşte MTA fay hattı sorgulama haritası ile deprem riski yüksek olan bölgeler…

Diri Fay Hattı Haritası | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

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DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

Diri Fay Hattı Haritası | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

Diri Fay Hattı Haritası | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde. Diri fay hatlarını görmek için:

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