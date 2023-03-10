Haberler Yaşam Diri Fay Hattı Haritası | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:51

Diri Fay Hattı Haritası | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte Güncel 2023 MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açarken şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. MTA ise güncel fay hattı haritasını yayınladı. Yeni haritaya göre; ülkemizde 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğu bildirildi. Binlerce kişi ülkemizde yaşanan peş peşe depremler sonrası "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuyla bulundukları konumun riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA AFAD Türkiye yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…