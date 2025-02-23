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Haberler Yaşam Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:06

Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

İzmir'de motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan (34) borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurup can çekişirken görüntüsünü kaydedip videoyu annesine gönderdi. Olaydan sonra polisler tarafından yakalanan Mustafa Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Ercan ifadesinde videoyu Düşmez'in annesine neden gönderdiğini de anlattı…

Ceyhan TORLAK
Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün (Cuma) Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede gerçekleşti. İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan ve motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan geldi.

Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Daha sonra o anları cep telefonuyla kayda alan Ercan, videoyu da Düşmez'in annesine gönderdi ve kaçtı.

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Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ercan'ı Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Mustafa Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Ercan ifadesinde videoyu Düşmez'in annesine neden gönderdiğini de anlattı. Ercan, "Beraber ortak iş yaptık. Beni zarara uğratıp dolandırdı.

Diş hekimi Mustafa Ercan’ı vurup can çekişirken video çekmişti: Vahşetin asıl sebebi ortaya çıktı!

Bu yüzden vurdum. Videoyu Mehmet'in annesine gönderme sebebim ticari ilişkide annesin de payı var.

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