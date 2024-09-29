Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
09:15
DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!
İğrenç olay İzmir'de meydana gelmişti. Urla Belediyesi'nde görev yapan B.K'nın, eğitim için gittiği Burhaniye'deki DİSK'e ait eğitim tesisinde aynı belediyede görevli B.O'nun tacizine uğramasının ardından konuyu savcılığa taşıyan genç kadın, yaşadığı korku yetmezmiş gibi bir de olayı kapatması için sendika yönetimi tarafından tehdit edilmişti. DİSK'in sahip çıkmadığı B.K'ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. İşte haberin detayları…