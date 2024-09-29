DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

"SEN KADINSIN ADIN ÇIKAR, ŞİKAYETİ GERİ ÇEK"

Balıkesir Burhaniye'ye bağlı Ören'de Devrimci İşçi Sendikaları'na (DİSK) ait Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde akıl almaz bir taciz skandalı yaşanmıştı. Urla Belediyesi'nde muhasebe servisinde görevli B.K, eğitim için aralarında aynı belediyenin fen işleri biriminde çalışan B.O'nun da bulunduğu 4 kişilik bir ekiple DİSK'in dinlenme tesislerine gittiğinde tacize uğramıştı.