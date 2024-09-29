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Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:15

DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

İğrenç olay İzmir'de meydana gelmişti. Urla Belediyesi'nde görev yapan B.K'nın, eğitim için gittiği Burhaniye'deki DİSK'e ait eğitim tesisinde aynı belediyede görevli B.O'nun tacizine uğramasının ardından konuyu savcılığa taşıyan genç kadın, yaşadığı korku yetmezmiş gibi bir de olayı kapatması için sendika yönetimi tarafından tehdit edilmişti. DİSK'in sahip çıkmadığı B.K'ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. İşte haberin detayları…

DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

Yeni Asır'ın haberine göre iğrenç olay İzmir'de meydana gelmişti.

DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

DİSK'in sahip çıkmadığı B.K'ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. Genç kadını arayan bakanlık yetkililerinin her türlü desteğe hazır olduklarını söyledikleri öğrenildi.

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DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

Yetkililerin kendisine ulaştığını anlatan B.K'nın bakanlıktan hukuki destek alacağı öğrenildi.

DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

"SEN KADINSIN ADIN ÇIKAR, ŞİKAYETİ GERİ ÇEK"

Balıkesir Burhaniye'ye bağlı Ören'de Devrimci İşçi Sendikaları'na (DİSK) ait Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde akıl almaz bir taciz skandalı yaşanmıştı. Urla Belediyesi'nde muhasebe servisinde görevli B.K, eğitim için aralarında aynı belediyenin fen işleri biriminde çalışan B.O'nun da bulunduğu 4 kişilik bir ekiple DİSK'in dinlenme tesislerine gittiğinde tacize uğramıştı.

DİSK üzerini kapatmak istedi: Taciz mağduru kadına Bakanlık sahip çıktı!

Seminer sonrası dinlenmeye çekilen B.K'nın iddiasına göre gece saatlerinde balkon demirinden tırmanarak odaya giren B.O, bir anda genç kadına saldırmıştı. Olay sonrası apar topar Urla'ya dönen genç kadına, "Sen kadınsın adın çıkar, şikayetini geri çek" diye baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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