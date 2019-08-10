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Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 ve il il namazı saatleri

İslam alemi, Kurban Bayramı'na erişmenin heyecanını yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren, bayram namazının ardından kurbanlar kesilecek ve yakınlar, akrabalar ziyaret edilecek. Kurban Bayramı namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, , Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, , Batman, , Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, , Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, , , , Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, , Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, , Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, , , Nevşehir, , , Osmaniye, , Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, , Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa bayram namazı saati ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte illerimize göre namazı saatleri 2019...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 14:12
Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri

Müslümanlar yeni bir Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyorlar. 11 Ağustos 2019 (Pazar Günü) itibariyle başlayacak olan Kurban Bayramının heyecanı genç, yaşlı tüm vatandaşlar sarmaya başladı. Sabah saatlerinde camileri dolduracak olan vatandaşlar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyanet'e göre Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, , Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, , Batman, , Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, , Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, , , , Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, , Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, , Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, , , Nevşehir, , , Osmaniye, , Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, , Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa bayram namazı saatleri...

Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
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Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri
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