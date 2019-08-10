Diyanet açıkladı: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saatleri

İslam alemi, Kurban Bayramı'na erişmenin heyecanını yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren, bayram namazının ardından kurbanlar kesilecek ve yakınlar, akrabalar ziyaret edilecek. Kurban Bayramı namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa bayram namazı saati ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte illerimize göre Kurban Bayram namazı saatleri 2019...