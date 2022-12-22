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Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 14:59

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu başlıyor. KPSS şartlı 6200 kişilik Diyanet işleri personel alımı, haftaya başlayacak ve Ocak başına kadar sürecek. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımı yapılacak. Bu noktada, Diyanet İşleri personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri personel alımı ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş – kontenjan dağılımları yapılan duyuru ile belli oldu. 6200 kişi, KPSS şartı ile Diyanet'in çalışanı olacak. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda, istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas, alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü, sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi (Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacaktır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık 2022 – 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1300 Kur'an Kursu Öğreticisi, 4600 İmam-Hatip ve 300 Müezzin – Kayyım alınacak. Tüm personel alımı dağılımı şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123;

ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

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