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Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 14:59

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? 6200 kişilik KPSS şartlı Diyanet İşleri personel alımı 2022 şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu başlıyor. KPSS şartlı 6200 kişilik Diyanet işleri personel alımı, haftaya başlayacak ve Ocak başına kadar sürecek. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımı yapılacak. Bu noktada, Diyanet İşleri personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri personel alımı ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte detaylar