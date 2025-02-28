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TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
10:59
TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul...
Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, milyonlarca Müslüman ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetine hazırlık sürecinde sahur vakitleri de büyük önem taşırken, iftar saatleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman başlıyor 2025, teravih saat kaçta kılınır? İl il Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul teravih saatleri 2025