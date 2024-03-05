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Haberler Yaşam Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:57

Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

Diyarbakır'da 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar, birbirine uzun namlulu silahlarla saldırdı! 9 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheliler uzun namlulu silahlar ile…

DHA
Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

Kan donduran olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA…

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

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Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

530'AR YIL HAPİS İSTEMİ!

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Bu arada, olay sonrası yaşananların bölgeye sevk edilen ambulansın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde ateşe verilen tarlalardan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor. Görüntülerde ayrıca tarla içerisinde bulunan otomobilden inen 2 kişi de gözüküyor.

Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan görüntü incelemesinde, ellerinde uzun namlulu silah olan kişilerden Mehmet Faris Taş, Fahrettin Taş ve Ahmet Taş tespit edildi.

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