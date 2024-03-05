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Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:57
Diyarbakır’da arazi kavgasında 9 kişi öldü! Dehşet anları kamerada: Ellerinde uzun namlulu silahlar ile…
Diyarbakır'da 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar, birbirine uzun namlulu silahlarla saldırdı! 9 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheliler uzun namlulu silahlar ile…