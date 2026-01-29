Haberler
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor: 70 kilometrelik alan tarandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:09
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp olan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 8'nci gününde sürüyor. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yüzeyi buz tutan nehirde ve 70 kilometrelik alanda arama yaptı.