Haberler Yaşam Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor: 70 kilometrelik alan tarandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:09

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor: 70 kilometrelik alan tarandı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp olan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 8'nci gününde sürüyor. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yüzeyi buz tutan nehirde ve 70 kilometrelik alanda arama yaptı.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

70 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Arama çalışmalarının 8'inci gününde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmaları sürüyor.

Arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 70 kilometrelik alan tarandı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de yüzeyi buz tutan nehirde arama yaptı.

