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Diyetisyenlik Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Diyetisyenlik Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:36
Diyetisyenlik fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Diyetisyenlik taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Diyetisyenlik alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Diyetisyenlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları!