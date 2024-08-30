Giriş Tarihi: 30.08.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
23:08
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri
Eylül ayının gelmesiyle dizilerin yeni sezon tarihleri bir bir belli olmaya başladı. Heyecanla beklenen yapımların yehni sezonları beklenirken bu sezon yayın hayatına başlayacak dizilerin de tarihleri açıklanıyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlar yapımlar haftanın yedi gününde de kendi günlerinde geri dönüyorlar. ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV birbirinden iddialı yapımlarla yeni sezona başlıyor. Peki diziler ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri, Gönül Dağı yeni sezonları ne zaman?