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Giriş Tarihi: 30.08.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 23:08

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

Eylül ayının gelmesiyle dizilerin yeni sezon tarihleri bir bir belli olmaya başladı. Heyecanla beklenen yapımların yehni sezonları beklenirken bu sezon yayın hayatına başlayacak dizilerin de tarihleri açıklanıyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlar yapımlar haftanın yedi gününde de kendi günlerinde geri dönüyorlar. ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV birbirinden iddialı yapımlarla yeni sezona başlıyor. Peki diziler ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri, Gönül Dağı yeni sezonları ne zaman?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

Başrolleriyle ve hikayeleriyle geçtiğimiz sezonda izleyicileri ekranlara kilitleyen diziler bu sezonda yeni hikayelerle ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz sezon sona eren dizilerin yerini yeni yapımlar dolduracak. Diziseverler yeni sezonu bekliyor. İşte dizilerin yeni sezon tarihleri

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

DİZİLER EYLÜLDE EKRANLARDA!
Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da haziran ayı itibarıyla televizyon dizileri sezon finali yaptı.
Eylül ayında başlaması beklenen diziler için bir bir açıklamalar gelmeye başladı.Birçok dizi için yeni sezon tarihi netleşti. İşte dizilerin yeni sezon tarihleri:

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DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

KURULUŞ OSMAN
Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

BİR GECE MASALI
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerinde buluşturan yeni dizinin Eylül ayında ATV ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Kardeşlerim dizisindeki rolü son bulan Coşkun ve uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Deniz'in usta oyunculuklarıyla ekranlara gelecek.
Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı. Dizinin ilk bölümü 3 Eylül Salı günü ekranlarda olacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezon tarihleri açıklandı! Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri

KIZILCIK ŞERBETİ

Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayımlanacak.

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