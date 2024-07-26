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Diziler ne zaman başlıyor 2024? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi için geri sayım!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
09:29
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 gibi kanallarda yayımlanan tüm dizilerin yeni sezon tarihleri sorgulanıyor. O diziler arasında Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman gibi pek çok yapım var. Peki; diziler ne zaman başlıyor, Ağustosta mı Eylülde mi? İşte, detaylar...