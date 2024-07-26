Diziler ne zaman başlıyor 2024? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi için geri sayım!

Diziler ne zaman başlıyor sorusu izleyenlerin gündeminde. Her gün farklı bir dizinin yayımlandığı televizyon ekranlarında sezon finali sonrası yarışmalar ve tekrar yapımlar ön plana çıkmaya başladı. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman yeni sezon fragmanları beklenirken araştırmalar yaz bitimine doğru hız kazanıyor. Peki; diziler ne zaman başlayacak?