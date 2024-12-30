Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler ara verirken, bazıları ise normal yayın akışını sürdürüyor. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanacak? Hangi dizilerin yeni bölümleri var, hangileri yok? 2024'ün son haftasında ekranlara gelecek olan diziler belli oldu. Peki, Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV ve ATV dizilerinin yeni bölüm tarihleri....