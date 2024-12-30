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Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
16:17
Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...
Bu hafta televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yeni bölümler yayınlanacak mı? Yılbaşı öncesi dizi severlerin merakla beklediği sorular arasında, bu hafta hangi dizilerin ekrana geleceği yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı tatilinde birçok yapım da tatile girmişti. Peki, Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...