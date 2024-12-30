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Haberler Yaşam Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:17

Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

Bu hafta televizyon ekranlarında hangi diziler var? Yeni bölümler yayınlanacak mı? Yılbaşı öncesi dizi severlerin merakla beklediği sorular arasında, bu hafta hangi dizilerin ekrana geleceği yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı tatilinde birçok yapım da tatile girmişti. Peki, Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler ara verirken, bazıları ise normal yayın akışını sürdürüyor. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanacak? Hangi dizilerin yeni bölümleri var, hangileri yok? 2024'ün son haftasında ekranlara gelecek olan diziler belli oldu. Peki, Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV ve ATV dizilerinin yeni bölüm tarihleri....

Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Pazartesi günü dizileri arasında yer alan Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir 8. bölümü ile ekrana gelecek.

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Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV yayın akışına bakıldığı zaman dizilerin tekrar bölümleri ya da sinema filmleri yer almaktadır.

Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

BAHAR, SANDIK KOKUSU, SİYAH KALP NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV dizileri yeni bölüm tarihleri açıklandı. Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri gelecek hafta yayınlanacak.

İşte tarihler;

  • Bahar 14 Ocak Salı
  • Sandık Kokusu 8 Ocak Çarşamba
  • Siyah Kalp 9 Ocak Perşembe
  • Güldür Güldür 11 Ocak Cumartesi
  • Deha 19 Ocak Pazar
Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, yok mu? Bu hafta hangi diziler yayınlanacak? İşte, yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN, CAN BORCU, YENİ BÖLÜM TARİHLERİ BELLİ Mİ?

ATV dizileri bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Zembilli dizisi ilk bölümü ile 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Can Borcu ise 3. bölümüyle 4 Ocak Cumartesi ekrana gelecek.

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