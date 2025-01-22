DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

Doğalgaz yardımı 2025 Ocak ödemeleri için tarihler belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan uygulamada bu yılın ilk desteğinin yattığı duyuruldu. Uygulama ilden ile değişiklik gösterirken hak sahipleri sorgulamalarına başladı. Peki, 2025 Ocak ayı doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?