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Haberler Yaşam DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:39

DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

2022 yılında başlatılan Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği, 2025 yılında da ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında yılın ilk ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede, toplam 529 bin 162 hak sahibine 303,1 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Ödemelerden faydalanmak isteyenler veya hak sahipleri ödeme tarihlerini ve desteği araştırmaya başladı. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-devlet doğal gaz yardım başvuru ekranı

DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

Doğalgaz yardımı 2025 Ocak ödemeleri için tarihler belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan uygulamada bu yılın ilk desteğinin yattığı duyuruldu. Uygulama ilden ile değişiklik gösterirken hak sahipleri sorgulamalarına başladı. Peki, 2025 Ocak ayı doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı.

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DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

DOĞAL GAZ YARDIMI KİMLER ALABİLİR?
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?

DOĞAL GAZ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabiliyor. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle inceleniyor, verilen onayın ardından ödemeler yapılıyor.

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