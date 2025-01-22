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DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:39
DOĞAL GAZ YARDIMI 2025 OCAK: Bakan Göktaş duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, nereden başvurulur?
2022 yılında başlatılan Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği, 2025 yılında da ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında yılın ilk ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede, toplam 529 bin 162 hak sahibine 303,1 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Ödemelerden faydalanmak isteyenler veya hak sahipleri ödeme tarihlerini ve desteği araştırmaya başladı. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-devlet doğal gaz yardım başvuru ekranı