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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü

Giriş Tarihi: 26.04.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 18:55
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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

Dev timsaha rağmen nehrin karşısına geçmeye çalışan antilop sürüsü ilginç görüntü oluşturdu.

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

Bir antilop neredeyse timsaha yem oluyordu ki, son anda zıplayarak dev avcının ölümcül dişlerinden kurtulmayı başardı.

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

İşte o kareler...

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

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Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte nın gerçek yüzü
Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü
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