Doğal ortamlarında görüntülendiler! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü

Dev timsaha rağmen nehrin karşısına geçmeye çalışan antilop sürüsü ilginç görüntü oluşturdu. Bir antilop neredeyse timsaha yem oluyordu ki, son anda zıplayarak dev avcının ölümcül dişlerinden kurtulmayı başardı. İşte o kareler... BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu. Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu. Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.