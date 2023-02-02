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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:45

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

Doğalgaz desteği ödemeleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Hane başına 900-2500 TL verilen bu maddi desteğe başvurular e-Devlet üzerinden alınırken halihazırda ödemelerden yararlanan vatandaşlar "2023 Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde konuyla ilgili olarak ödeme tarihlerini duyurması bekleniyor. Peki, Şubat 2023 Doğalgaz desteği yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmakta olan Doğalgaz desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Ödemelerden faydalanan vatandaşlar bu kapsamda "Şubat 2023 Doğalgaz desteği yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yapılan açıklamada ödemelerin 900-2500 TL bandında yatırılacağı kaydedilmişti. İşte Doğalgaz desteği yardımı ödemeleri sorgulama ekranı ve detaylar.

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

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Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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