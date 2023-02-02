Haberler Yaşam Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:45

Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2023 Doğalgaz desteği ödeme tarihleri - sorgulama ekranı!

Doğalgaz desteği ödemeleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Hane başına 900-2500 TL verilen bu maddi desteğe başvurular e-Devlet üzerinden alınırken halihazırda ödemelerden yararlanan vatandaşlar "2023 Doğalgaz desteği yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde konuyla ilgili olarak ödeme tarihlerini duyurması bekleniyor. Peki, Şubat 2023 Doğalgaz desteği yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.