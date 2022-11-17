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Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:32

Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Çalışan vatandaşlara yönelik verilen Doğalgaz yardımı fatura ödeme desteği gündemin trend başlıkları arasında yer alıyor. Özel ve kamu çalışanlarına destek amaçlı verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Kış aylarında artan faturalara karşı devletin sağladığı bu maddi destek ile ilgili ''Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri ne zaman? 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte detaylı bilgi…

Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Devletin verdiği imkandan yararlanmak isteyenler doğalgaz yardımı son dakika gelişmelerini takip ediyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlar Eylül ayında e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirdi. İlk kez geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren bu sosyal yardım için hesaplara 1000 TL'lik ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri ne zaman? 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

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Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

TÜM ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI 1000 TL YARDIM ALACAK MI?

Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?
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Doğalgaz yardımı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: E devlet ile Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?
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