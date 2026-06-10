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Haberler Yaşam Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:34

Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

Star TV'nin bu yaz sezonu yayımlanması beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için geri sayım başladı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı bir araya getiren yapımın yayın tarihi ve yayın günü resmi olarak duyuruldu. İstanbul ve Urla hattında geçen hikayesiyle dikkat çeken Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar netleşti.

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Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

Romantik yapım, izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımları sosyal medyada konuşulan proje, hem televizyonda hem de dijital platformda eş zamanlı bir yayın stratejisi izleyecek. Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arayan izleyenler için takvim netleşti.

Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Haftalık olarak çarşamba günleri yayınlanacak olan dizi, televizyon yayının hemen ardından dijital yayın kütüphanesindeki yerini alacak.

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Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

DOĞANIN KANUNU KONUSU: İSTANBUL'DAN URLA'YA UZANAN BİR AŞK HİKAYESİ

Dizinin genel hikayesi, geçmişte talihsiz ve kötü bir ilk karşılaşma yaşayan iki zıt karakterin, yıllar sonra kaderin cilvesiyle yeniden bir araya gelmesini odak noktasına alıyor.

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Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

Yaman ve Doğa'nın yollarının kesişmesiyle başlayan bu serüven, geçmişin derin izlerini, tesadüflerin getirdiği beklenmedik sürprizleri ve aşkın insanı iyileştiren, dönüştüren gücünü ekrana taşıyor. İstanbul'un kaotik yapısından Urla'nın huzurlu ve büyüleyici atmosferine uzanan bu yolculuk, izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? Yeni dizi Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu!

DOĞANIN KANUNU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Alperen Duymaz (Yaman) ve Özge Yağız (Doğa)'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda usta isimler ve genç yetenekler bir araya geliyor:

Hakan Yılmaz (Hulusi)

Nur Yazar (Perihan)

Seda Türkmen (Nesrin)

Hülya Duyar (Adile)

Onur Berk Aslanoğlu (Saffet)

Bartu Zeytinci (Burak)

Kübra Balcan (Vera)

Olcay Yusufoğlu (Devin)

Aziz Caner (Eren)

Lara Aslan (Hediye)

Yiğitcan Ergin (Mert)

Yüksel Ünal (Kazım)

Çağla Demir (Müjgan)

Müttalip Müjdeci (Kamuran)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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