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Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV ile Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:38
Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV ile Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu
Star TV'nin bu yaz sezonu yayımlanması beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için geri sayım başladı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı bir araya getiren yapımın yayın tarihi ve yayın günü resmi olarak duyuruldu. İstanbul ve Urla hattında geçen hikayesiyle dikkat çeken Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar netleşti.