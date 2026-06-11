Doğanın Kanunu konusu ve oyuncu kadrosu: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu oyuncuları kimler?

Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris'e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur.